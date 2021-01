L’Inter guarda in casa Atalanta non solo per il ‘Papu’ Gomez. Nel mirino un calciatore che sta trovando poco spazio nello scacchiere di Gian Piero Gasperini

L’Inter ha tutt’altro che mollato la presa sul ‘Papu’ Gomez, una occasione di calciomercato che il club nerazzurro intende cogliere a patto che l’Atalanta accetti di liberarlo a zero o quasi oppure uno scambio con qualche giovane, vedi il baby Oristanio. Il tutto nonostante Conte preferisca Rodrigo De Paul, che però almeno a parole l’Udinese non intende cedere nel bel mezzo della stagione. Ma anche se fosse disponibile, l’operazione sarebbe complicata dato che la richiesta è di 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Interlive: non solo il ‘Papu’ Gomez, idea Malinovskyi

Non solo il ‘Papu’ Gomez. Stando infatti alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, Marotta e soci tengono in considerazione per questa finestra invernale un altro giocatore del club targato Percassi: parliamo di Malinovskyi, mezz’ala/trequartista ucraina già accostata in passato ai nerazzurri. Nell’ultimo periodo il 27enne non ha trovato molto spazio nello scacchiere di Gasperini, il quale si è ormai deciso a puntare su Pessina, tanto che si parla di una sua possibile partenza. L’arrivo ad Appiano dell’ex Genk è condizionato sicuramente da due fattori: la cessione di Eriksen e la disponibilità degli orobici al prestito con diritto di riscatto. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Francamente non sappiamo se il profilo di Malinovskyi, probabilmente più incastrabile del ‘Papu’ nel 3-5-2 di Conte, venga considerato un’alternativa allo stesso argentino o è valutato come rinforzo a prescindere dall’approdo o meno del 32enne di Buenos Aires.