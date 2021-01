Di Gregorio vuole l’Inter: ”Un sogno tornare, ci spero”

Di Gregorio vuole l’Inter: ”Un sogno tornare, ci spero”

A La Gazzetta dello Sport’, Di Gregorio ha parlato ancora una volta della possibilità di ritornare all’Inter in futuro. Queste le parole dell’estremo difensore classe ’97, cresciuto nel vivaio nerazzurro: “Sono arrivato all’Inter da bambino, ci sono stato per tanti anni giocando in tutte le categorie del settore giovanile, per me tornarci sarebbe un sogno e ovviamente un obiettivo della mia carriera. Ho vinto anche uno scudetto Primavera, vorrei ritornare protagonista in nerazzurro” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma