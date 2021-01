Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito dovrebbe rimanere in Serie B nonostante l’ormai quasi certo addio alla Spal. Tutti i dettagli

Mentre in questo momento si sta giocando il match tra Fiorentina e Inter allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, i nerazzurri pensano anche al mercato in uscita. Sebastiano Esposito, giovane centravanti di proprietà della ‘Beneamata’, non è riuscito ad incidere alla Spal e sembra essere già in uscita dal club allenato da Pasquale Marino, che in conferenza stampa ha fatto il quadro della situazione:

“E’ stato penalizzato dal ruolo in cui è stato schierato, non ha potuto esprimere al meglio le sue qualità. Credo abbia deciso di andare via e trovare nuovi posti, dove potrà sicuramente avere più spazio per esprimersi. Sappiamo da tempo che c’è la possibilità di una sua partenza. In campo domani? Penso sia giusto puntare su quelli che so che resteranno fino alla fine”. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, per Esposito c’è il Venezia

Come detto, ormai sembra chiaro che Sebastiano Esposito non concluderà la stagione alla Spal. Farà un breve ritorno all’Inter che verosimilmente lo cederà nuovamente in prestito ad un altro club di Serie B. Secondo ‘Sky Sport’, il Venezia sarebbe in pole position per il giocatore classe 2002 che sembra destinato a rimanere nel campionato cadetto almeno fino al termine della stagione.