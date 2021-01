Fiorentina-Inter: Achraf Hakimi ha mostrato tutta la sua soddisfazione dopo il successo contro i viola e pensa già alla Juventus. I dettagli

Dopo la sconfitta arrivata contro la Sampdoria e l’amaro pareggio in casa della Roma, l’Inter ha ritrovato la vittoria in Coppa Italia grazie ai gol di Vidal e Lukaku. Achraf Hakimi, entrato alla grande in campo, è intervenuto su ‘InterTV’ e ha provato a spiegare tutta la sua soddisfazione per la vittoria raggiunta dai nerazzurri. Per tutte le altre news clicca QUI. Non è mancato, poi, un pensiero sul match di campionato contro la Juventus, in programma domenica sera a ‘San Siro’:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, niente da fare per le big italiane | Il giocatore va altrove

LEGGI ANCHE>>> Fiorentina-Inter, infortunio Sensi | Conte allo scoperto

“Contenti di aver raggiunto l’obiettivo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che dovevamo affrontarla bene perché era una questione di vita o di morte. Abbiamo giocato 120 minuti, sapevamo che potevamo farcela. Adesso cercheremo di recuperare energie e prepareremo al meglio la partita di domenica che è una partita importantissima e faremo di tutto per vincerla”.