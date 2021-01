Calciomercato Inter: l’obiettivo di mercato dei nerazzurri potrebbe saltare ma non per andare in una rivale italiana. I dettagli

Uno dei giocatori più ricercati in Europa, è senza ombra di dubbio Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo classe 1998 sta facendo veramente bene in questa stagione. Talmente bene da attirare su di sé club del calibro di Inter, Juventus e Milan. Il calciatore neroverde ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2023. Pertanto, viene difficile pensare ad un acquisto immediato in piena pandemia, con la crisi che sta attanagliando l’intera economia mondiale. Per tutte le altre news clicca QUI.

Questo, almeno per quanto riguarda i club italiani. Un’altra competitors, infatti, si sarebbe fatta avanti: il Manchester City. Secondo il ‘Daily Mail’, i ‘Citizens’ sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro. Dopotutto, in quel ruolo, Fernadinho inizia ad essere in età avanzata calcisticamente parlando e Locatelli ha affinato doti tattiche che sono alla base delle idee di gioco di Josep Guardiola. In estate, assalto al pupillo del Sassuolo.