Ieri, poco prima dell’allenamento di preparazione per Inter-Juventus, secondo ‘Repubblica’ è andato in scena un vero e proprio dialogo chiarificatore fra i due amministratori delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello e la squadra, Antonio Conte incluso. Gli argomenti del faccia a faccia, fondamentalmente, sono stati due: situazione societaria e questione stipendi. Il tecnico leccese e il gruppo sono stati rassicurati sugli stipendi di luglio agosto, che verranno pagati entro il 16 febbraio. Per tutte le altre news clicca QUI.

E’ stato, poi, introdotto un possibile accordo per quanto riguarda quelli di novembre e dicembre, posticipabili fino a giugno. Dialogo aperto, comunque, anche per altri club. La discussione sugli stipendi verrà affrontata anche nel prossimo Consiglio Federale, in programma a fine gennaio. Qualsiasi sarà l’accordo alla base di Figc e Serie A, rimane la chance per le squadre di concordarsi con i singoli giocatori per tempi e cifre di pagamento.