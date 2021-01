Pinamonti, il giocatore resta a Milano mentre su Eder c’è un’altra italiana interessata

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti per il momento resta a Milano. Il suo possibile trasferimento alla squadra campana del Benevento è stato bloccato. Vista la situazione è probabile che la formazione neo promossa potrebbe puntare su Eder

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ Sembrava ormai quasi certa la partenza verso la Campania e il Benevento, dell’attaccante dell‘Inter Andrea Pinamonti. Ma visto la situazione, per il momento la società milanese ha preferito soprassedere e bloccare questa operazione, visto che non ha la certezza di trovare un sostituto per il giovane attaccante. Come ha spiegato Sky Sport, adesso è il Benevento che, vista l’impossibilità di arrivare alla giovane punta della squadra milanese, sta pensando di prendere l’ex calciatore nerazzurro in arrivo dalla Cina Eder. Il giocatore italo-brasiliano, ma avendo giocato nella Nazionale italiana si può considerare italiano, era stato precedentemente accostato proprio come possibile sostituto di Andrea Pinamonti alla squadra nerazzurra, insieme all’altro ex Nazionale e anche lui in arrivo dalla Cina Graziano Pellé.

A due settimane dalla fine del calciomercato, sembra che le parole di qualche giorno fa di Antonio Conte, che spiegava che non ci sarebbe stato mercato in questa sessione invernale da parte della società nerazzurra, sembrano sempre più trovare riscontri, che non faranno sicuramente piacere ai tifosi nerazzurri che magari si aspettavano sia qualche uscita, che qualche rinforzo.