Si infiamma l’asse di mercato tra Inter e Udinese. Non solo Rodrigo de Paul nel mirino dei nerazzurri che potrebbero imbastire un doppio affare

Al netto dei possibili cambiamenti societari, l’Inter lavora comunque programmando anche il futuro della squadra. Nelle ultime ore a questo proposito ha ripreso quota il possibile arrivo dall’Udinese di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino, che i nerazzurri vorrebbero già a gennaio, potrebbe essere legato nell’immediato al destino in uscita di Christian Eriksen. Non sarà comunque semplice convincere i bianconeri friulani che non vorrebbero privarsi del proprio miglior giocatore. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, perché De Paul (non) è possibile a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione ‘eccellente’ in estate | E spunta la Juve

Calciomercato Inter, non solo De Paul: doppio affare con l’Udinese

L’asse con Udine rimane dunque caldissimo e non solo per il nome del centrocampista albiceleste. Non solo De Paul con l’Inter che potrebbe provare a bloccare o comunque a stringere anche per Juan Musso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerto all’ex squadra | Scambio per il vice Lukaku

Si tratterebbe nel caso di un doppio investimento per il futuro da circa 70 milioni di euro, anche se nel maxi affare potrebbero finire anche un paio di contropartite tecniche per ammortizzare la spesa. L’Inter finanzierebbe il doppio colpo con la cessione di Eriksen, adesso o verosimilmente a giugno, e un di altro big con ingaggio pesante.