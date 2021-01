Per esigenze di bilancio l’Inter potrebbe privarsi di almeno uno dei suoi big nel prossimo calciomercato estivo. In lizza Stefan de Vrij, assistito da Mino Raiola

I problemi di natura economica dell’Inter, in aggiunta all’incertezza societaria, hanno stoppato anche i discorsi relativi ai rinnovi dei cosiddetti big. Da Lautaro a Barella fino a Stefan de Vrij: tutto bloccato. Non solo: proprio per i suddetti motivi, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe avvenire più di una cessione ‘eccellente’. In questi giorni sono stati fatti più di tutti i nomi di Lukaku e dello stesso Martinez, ma occhio a una uscita importante nel reparto arretrato: il riferimento è al già sopracitato de Vrij.

Calciomercato Inter, de Vrij ‘sacrificato’: ecco perché. Raiola e la possibile offerta alla Juve

Suggestione o forse qualcosa di più, il centrale olandese viene nientemeno che accostato alla Juventus, ko ieri sera al ‘Meazza’. E i motivi sono principalmente due: i bianconeri sono alla ricerca di un erede di Leonardo Bonucci; il suo agente, un certo Mino Raiola, vanta rapporti a dir poco ottimi con la dirigenza torinese, tanto che non si può escludere che lo abbia già proposto a Paratici e soci. Difficile se non impossibile la vendita di de Vrij alla Juve, non quella però all’estero del classe ’92 ex Lazio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Con la sua partenza l’Inter realizzerebbe una grande plusvalenza, è arrivato a zero commissioni escluse… In caso di addio di Conte, con il probabile ritorno alla difesa a quattro, la ‘Beneamata’ potrebbe non aver più bisogno di lui, potendo fare affidamento sulla coppia centrale composta da Skriniar e Bastoni. Al momento sono comunque tutte ipotesi, di certo adesso c’è che de Vrij rimane uno degli assoluti punti di forza della squadra.