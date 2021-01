Inter: non solo lo sponsor ma anche nome e logo cambieranno nettamente rispetto al passato per i nerazzurri. Scopriamo tutti i dettagli

Tanti cambiamenti in vista per l’Inter. Non soltanto il main sponsor – non ci sarà più Pirelli dopo 25 anni di collaborazione, Evergrande in pole per sostituirla – ma anche nome e logo del club cambieranno. Per quanto riguarda il ‘nuovo nome’, accompagnerà il lancio dello stemma interista a livello pubblicitario. La ragione sociale, infatti, rimarrà FC Internazionale Milano. Semplicemente, il nuovo logo sarà seguito da un nuovo nome per ragioni di marketing: Inter Milano. Per quanto riguarda lo stemma, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ verrà per la prima volta dal 1908 stravolto, anno in cui fu ideato da Giorgio Muggiani. Per tutte le altre news clicca QUI.

Spariranno la ‘F’ e la ‘C’ che verranno sostituite dalla ‘I’ e dalla ‘M’. Non dovrebbe essere una novità questo restyling, dato che Suning ci lavora da mesi. Mentre sia tifosi che addetti ai lavori attendono di scoprire il destino societario dei nerazzurri, di certo c’è che il colosso cinese guiderà la ‘Beneamata’ verso il futuro. La presentazione di tutte queste novità è attesa per il compleanno del ‘Biscione’ (9 marzo).