Solita caccia al centravanti per l’Inter che ci riprova per un vecchio pallino. Di nuovo nel mirino Felipe Caicedo: idea di scambio

Occhi puntati ancora sull’attacco per l’Inter che punta a rinforzare la batteria di centravanti a disposizione di Antonio Conte che da molto tempo ormai reclama soprattutto un vice Lukaku. Il tecnico salentino gradirebbe un bomber con caratteristiche fisiche importanti, con buona esperienza in Serie A e capace di far rifiatare sia il belga che Lautaro Martinez offrendo comunque buone garanzie in zona gol. Identikit questo che potrebbe corrispondere soprattutto al centravanti della Lazio, Felipe Caicedo, già accostato recentemente alla società di Suning.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, non solo BC Partners: anche Interspac vuole fare la sua parte | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Eriksen per avere Torreira: nuova proposta di scambio

Calciomercato Inter, Caicedo vice Lukaku: nuova proposta

Tanti i profili avvicinati all’Inter nel corso dell’ultimo mese con i nerazzurri che ora potrebbero vivere un ritorno di fiamma per Caicedo. Dopo i tentativi fatti con Pinamonti e Ranocchia, il club meneghino ci avrebbe provato anche con Vecino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter | Accordo con l’Atletico: i dettagli

L’Inter infatti avrebbe messo sul tavolo della Lazio uno scambio di prestiti che però Lotito ha nuovamente rifiutato. Il patron dei biancocelesti vuole solo un’offerta cash per separarsi dal proprio centravanti. Dalla capitale chiedono almeno 8-10 milioni per Caicedo.