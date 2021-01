Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul talento del Fluminense Marcos Paulo da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra

Era stato dato per fatto o quasi il suo passaggio all’Inter, ma noi di Interlive.it lo scorso 7 dicembre mettemmo un freno a tali voci scrivendo che il club di viale della Liberazione rappresentava soltanto una delle (tante) possibilità per il suo futuro. Parliamo di Marcos Paulo, attaccante classe 2001 del Fluminense col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Dunque di una opportunità a costo zero (commissioni, non basse, escluse) non di poco conto che Marotta e soci hanno valutato senza però sferrare il colpo decisivo. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Marcos Paulo all’Atletico Madrid: i dettagli

Il ‘colpo’ decisivo per Marcos Paulo lo ha invece sferrato l’Atletico Madrid. Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Goal.com’, sarà infatti alla corte del ‘Cholo’ Simeone il futuro del diciannovenne, in possesso di passaporto portoghese e quindi comunitario. Il ragazzo firmerà un contratto di cinque anni e dovrebbe terminare l’annata al Fluminense per poi aggregarsi ai ‘Colchoneros’ prima dell’inizio della prossima stagione. Rumors ipotizzano che l’ufficialità dell’affare possa arrivare già all’inizio della settimana ventura.