Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano ancora all’arrivo del ‘Papu’ Gomez a gennaio che potrebbe approdare addirittura a zero. I dettagli

Il futuro del ‘Papu’ Gomez è sempre più in bilico. Il fantasista argentino, da tempo in rottura con l’Atalanta, potrebbe lasciare il club bergamasco da un momento all’altro. Rispunta l’ipotesi di un approdo all’Inter. La ‘Dea’ chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo andare via, cifra che a causa delle direttive suning sul mercato è impossibile da spendere per la ‘Beneamata’. Tuttavia, secondo ‘Sport Mediaset’, le cose sarebbero cambiate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio clamoroso con Eriksen | I dettagli

Calciomercato Inter, ‘Papu Gomez’ via a zero: perché no e perché sì

Secondo ‘Sport Mediaset’, il ‘Papu’ Gomez potrebbe lasciare il club allenato da Giampiero Gasperini a zero. Siviglia e Fiorentina non sono destinazioni gradite per il giocatore, Roma e Lazio non ci hanno mai realmente provato e così proprio all’Inter potrebbe essere ceduto il giocatore classe 1988.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affare a costo zero | Marotta può fregare il Milan

Tuttavia, questo affare è poco credibile. Difficile che Antonio Percassi e soci lascino andare un giocatore del genere senza guadagnarci nulla. Proprio per questo, molto più fattibile l’ipotesi di scambio con i nerazzurri che sarebbero disposti a mettere sul piatto un giovane di loro proprietà (all’Atalanta piace Oristanio) assicurandosi così il cartellino di Gomez. Un addio a zero a gennaio, però, sarebbe veramente poco fattibile.