Inter: i nerazzurri passeranno settimane molto movimentate tra alcuni cambiamenti con la situazione societaria in completa evoluzione

L’Inter pensa alla sfida di domani sera contro il Milan in Coppa Italia (20.45), ma anche fuori dal campo saranno settimane movimentate per i nerazzurri. BC Partners, infatti, secondo ‘Repubblica’ starebbe accelerando i tempi per la due diligence. Un’operazione che richiederebbe 4 mesi ma che il fondo di investimenti inglese sta cercando di terminare in metà del tempo richiesto. Un solo dettaglio sarebbe da limare, anzi 2: i bond da 375 milioni di euro quotati, rispettivamente, a Vienna e Lussemburgo, con i quali avere informazioni non è un affare immediato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Con Suning che presto lascerà il posto il fondo britannico, comunque, in società pensano anche alla questione riguardante gli stipendi dei giocatori, dato che entro il 16 febbraio dovranno essere pagati quelli di luglio e agosto altrimenti scatterà una penalizzazione. Non un problema, comunque: Marotta e soci rispetteranno tempi e accordi con il proprio staff. E il nuovo logo? Via social, sembra essere stato già svelato. Sarà caratterizzato da una ‘I’ e una ‘M’ intrecciate fra loro. Anche in questo caso, anticipata un’operazione che sarebbe dovuta iniziare da febbraio in poi.