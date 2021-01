Inter: Giuseppe Baresi è tornato a parlare dei nerazzurri e ha ricordato vari temi tra cui il Triplete del 2010 raggiunto da Mourinho

Giuseppe Baresi, storico calciatore dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri ai microfoni del programma televisivo ‘Che tempo che fa’. L’ex nerazzurro ha parlato della ‘Beneamata’ ricordando l’anno del Triplete con Mourinho. Non sono mancate due parole sul derby scudetto con il Milan:

“Il 2010 fu un anno indimenticabile. Mi ha dato la possibilità di conoscere un allenatore fantastico, grande comunicatore. E poi ho conosciuto dei campioni. Qualunque giocatore mettessi in campo, era disponibile a dare il tutto per tutto. È stata un’esperienza bellissima. Inter e Milan? Finalmente dopo dieci anni abbiamo di nuovo Milano che sta lottando per vincere qualcosa. Ci sono 4-5 squadre in pochi punti, sarà un’annata molto particolare, ma credo che le milanesi potranno dire la loro“.