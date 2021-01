Inter: i nerazzurri affronteranno il Milan in Coppa Italia facendo un po’ di turn over. Scopriamo i possibili cambi di Conte per domani sera

Nonostante la discussione accesa avuta sabato sera contro Fabio Maresca, arbitro di Udinese-Inter, Antonio Conte ha le idee chiare per il match di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri effettueranno qualche cambio di formazione cercando di fermare i rossoneri che vengono da un match difficile (avendo perso in casa contro l’Atalanta). Un derby è sempre un derby, certo, ma il tecnico leccese ha fatto capire più volte che il campionato viene prima di tutto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Tuttavia, non verrà effettuato un turn over casuale. L’ex allenatore del Chelsea metterà in campo solo giocatori sui quali sa di poter puntare. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, verrà riproposto Romelu Lukaku che non segna dal match contro il Crotone. Lautaro, invece, dovrebbe essere sostituito da Sanchez. Probabile che anche Sensi, Darmian e Gagliardini avranno un’opportunità dal fischio d’inizio.