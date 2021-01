Bergomi: “Barella non impressiona per il suo fisico, ma porta in campo un incredibile dinamismo”

Inter, l’ex difensore Beppe Bergomi ha voluto dare il suo parere positivo sul centrocampista nerazzurra Nicolò Barella. L’ex giocatore si augura che il club milanese non debba essere costretto a cedere il suo gioiello dichiarando che non ci rinuncerebbe mai

INTER BERGOMI SU BARELLA/ L’ex giocatore e capitano nerazzurro prima dell’avvento di Javier Zanetti, Beppe Bergomi, ormai commentatore storico per Sky Sport quasi sempre insieme a Fabio Caressa, è tornato a parlare della sua ex squadra. L’ex difensore ha voluto dare il suo parere sul centrocampista Nicolò Barella parlando a Sky Sport: “Barella è adatto a qualsiasi squadra, compreso il Bayern. È un giocatore box-to-box. In Nazionale gioca un po’ più offensivo che all’Inter, ha una tecnica eccellente ed è un vero leader. Anche se non impressiona per il suo fisico, porta in campo un’incredibile dinamismo. Insieme a Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Stefan de Vrij, Barella è uno dei giocatori più importanti a cui sicuramente non rinuncerei. Non so se l’Inter sarà costretta a cederlo”.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, possibile ‘ritorno’ sulla corsia mancina

LEGGI ANCHE>>> Inter, è UFFICIALE | Per Conte multa e due turni da saltare

La carriera dello ‘zio’ in nerazzurro è iniziata nella stagione 1979/80 con una presenza in Coppa Italia, fino all’annata 1998/99, con la bellezza di 757 presenze e 28 reti, oltre ad essere stato inserito lo scorso anno, tramite la votazione dei tifosi, nella Hall of Fame nerazzurra, che già comprendeva, nella categoria difensori, Javier Zanetti e Giacinto Facchetti.