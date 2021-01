Inter-Milan: grande fiducia dei bookmakers verso la squadra di Antonio Conte

Inter-Milan, la formazione di Antonio Conte parte con i favori del pronostico da parte dei bookmakers che quotano la formazione nerazzurra solo 1,80 contro il 4,35 dei rossoneri. Grande fiducia quindi in Barella e compagni da parte dei siti sportivi di scommesse

INTER-MILAN QUOTE AGGIORNATE/ Questa sera allo stadio Meazza di Milano andrà in scena il derby numero 227 della storia delle due squadre. La sfida è valida per un posto nella semifinale di Coppa Italia e naturalmente i bookmakers, hanno già stilato le quote della stracittadina milanese. Nonostante la formazione di Stefano Pioli comandi la classifica di serie A e abbia vinto il derby di campionato, le quote vedono abbastanza favorita la squadra di Antonio Conte. Proprio in virtù della sconfitta patita nella gara di campionato, i nerazzurri vorranno vendicarsi dell’onta subita senza contare che l’ultima sfida valida per la coppa nazionale, ha visto i rossoneri prevalere ai supplementari sui nerazzurri grazie al gol di Cutrone. Discorso diverso per il Milan reduce dalla brutta sconfitta casalinga di campionato con l’Atalanta, che comunque non gli ha impedito di mantenere il primo posto in campionato e il titolo platonico di campione d’inverno.

Il sito Better quota la vittoria della squadra di Antonio Conte a 1,80 contro il 4,35 di quella di Stefano Pioli, mentre il pareggio è dato a 3,70. L’eventuale vittoria dell’Inter ai tempi supplementari è data a 8,40 quella del Milan addirittura a 18. Viceversa la vittoria nerazzurra ai calci di rigore è quotata a 14, dei rossoneri a 16.