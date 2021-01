Perinetti: “Inter e Milan lottano per strappare il titolo ma la Juve può fare il colpo di coda”

Inter, il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. Il dirigente nonostante per il momento comandino le due milanesi crede che la squadra favorita, nonostante il distacco, sia ancora la formazione di Andrea Pirlo

INTER PERINETTI LOTTA SCUDETTO/ In questo momento la Juventus si trova a cinque punti dall’Inter e a sette dal Milan capolista, ma ha una partita casalinga da recuperare con il Napoli, anche se non si sa ancora la data ufficiale. In merito alla situazione riguardante la lotta scudetto Radio Marte, ha voluto chiedere al direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti il suo parere. Queste le sue dichiarazioni: “La Juventus è sempre davanti anche se non in classifica in questo momento. Inter e Milan lottano per strappare il titolo ma i bianconeri possono fare il colpo di coda. Occhio anche alle coppe, magari l’Atalanta può fare bene lì”.

Il dirigente ha anche qualche grattacapo, visto che il campionato della sua squadra non sta andando benissimo, il Brescia, retrocesso nella scorso campionato di serie A, si trova solo al 12esimo posto a 21 punti pari merito con il Vicenza, con un vantaggio di soli tre punti su Reggiana e Reggina appaiate al quint’ultimo posto e a sette punti da Pordenone e Venezia a pari merito all’ottavo posto, l’ultimo valido per poter disputare almeno i play-off.