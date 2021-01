Quando Zlatan sfidò Romelu: ”50 sterline per ogni stop fatto bene”

Quando Zlatan sfidò Romelu: ”50 sterline per ogni stop fatto bene”

Quando Ibra sfidò Lukaku ai tempi di Manchester. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, svelando un aneddoto tra i due che sa di forte motivazione per il belga: lo svedese, infatti, lo ha incalzato più volte per spingersi a migliorarsi sempre di più: “Ti do 50 sterline per ogni stop giusto”, una frase che aveva come unico scopo il miglioramento della tecnica individuale del gigante belga.

