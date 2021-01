Potrebbe restare in Premier, lasciando però il Liverpool, il futuro di Divock Origi. Il belga era stato proposto all’Inter come vice Lukaku

L’Inter non prenderà un vice Lukaku, a meno che negli ultimissimi giorni di calciomercato non venga dato il via libera alla partenza di Pinamonti. Sono stufami o stanno per sfumare, intanto, alcuni dei bomber accostati ai nerazzurri proprio come alternativa al belga. Uno di questi è Divock Origi, compagno di Nazionale del numero 9 nerazzurro. Per tutte le altre news di mercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Stando alle indiscrezioni di ‘The Athletic Club’, il 25enne nativo di Oostende viaggia in direzione Wolverhampton, a caccia di un sostituto dell’infortunato Jimenez. Il Liverpool già ha aperto alla cessione, l’operazione potrebbe andare in porto sia a titolo definitivo che in prestito con opzione di riscatto. La richiesta dei ‘Reds’ è di 20 milioni di euro.