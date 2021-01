Assemblea di Lega: si devono decidere i diritti tv per le stagioni 2021/24

Inter, assemblea della Lega per decidere sui diritti tv delle stagioni 2021/24 della nostra serie A. Confermato l’interessamento di Dazn e Sky mentre non è arrivata nessuna offerta da parte di Amazon

INTER DIRITTI TV 2021/24 Oggi si è svolta l’assemblea di Lega di serie A che doveva decidere il futuro delle dirette delle partite del nostro campionato per le stagioni 2021/24. Il noto giornalista sportivo-economico Marco Belinazzo, ha informato sulla situazione dopo l’aperture delle buste con le offerte per i diritti televisivi interni per le prossime tre annate. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero state parecchie sorprese. La prima è un fortissimo interessamento di Dazn che però si è fatta avanti da sola e senza Tim come si pensava inizialmente, naturalmente c’è Sky ed entrambe hanno fatto offerte per tutti i pacchetti.

LEGGI ANCHE>>> Inter, pagamento degli stipendi | Accordo con i giocatori, tutti i dettagli

LEGGI ANCHE>>> Inter-Milan, Lukaku-Ibra e un derby da giocare | Perché (non) vanno penalizzati

Per quanto riguarda Amazon che sembrava poter essere il terzo incomodo, non ha fatto alcuna offerta. In ogni caso chi è più in attesa delle decisioni finali sono i tifosi, che dato l’andazzo con stadi e bar chiusi, in vista della prossima stagione devono organizzarsi per vedere le partite senza spendere un capitale.