L’Inter pensa anche al futuro della porta vista l’età di Handanovic. Oltre al solito Musso spunta anche l’affare per Silvestri

Samir Handanovic compirà ben 37 anni il prossimo luglio, e nonostante rimanga un portiere di ottima affidabilità il trascorrere del tempo inizia ad incidere anche sulle sue prestazioni. Lo sloveno è finito di tanto in tanto nel mirino delle critiche dei tifosi nonostante stia comunque disputando una stagione complessivamente positiva. In virtù dell’avanzare dell’età intanto la dirigenza dell’Inter sta già lavorando al futuro e su un possibile erede di Handanovic, magari già dalla prossima estate. Il preferito in questo senso resta ancora l’argentino Juan Musso dell’Udinese. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Silvestri idea per il dopo Handanovic: scambio con Pinamonti

L’Udinese per il proprio gioiello però spara alto, chiedendo almeno 30 milioni di euro. Una cifra troppo elevata che potrebbe spingere i nerazzurri a virare davvero su altri profili. Tra questi c’è Marco Silvestri del Verona ora passato al potente procuratore Mino Raiola.

L’agente potrebbe nel caso orchestrare uno scambio con l’attaccante Andrea Pinamonti, poco impiegato da Conte e valutato sui 12 milioni di euro. A favorire il tutto gli ottimi rapporti tra Inter e Verona, che potrebbero inserire nel maxi affare anche il cartellino di Salcedo o Dimarco vista la richiesta di 15/16 milioni da parte degli scaligeri.