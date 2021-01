Vista la situazione di incertezza non va esclusa del tutto la possibilità di un sacrificio di Lukaku. Al suo posto idea Belotti: i dettagli

Romelu Lukaku è a secco da 4 gare di fila in Serie A e nel prossimo fine settimana punta a ritrovare prontamente la verve realizzativa anche in campionato. Dalla produzione offensiva del belga dipendono larga parte delle chance di titolo dell’Inter di Conte che continua il testa a testa con il Milan per lo scudetto. Intanto dal punto di vista societario il club vive un momento di transizione ed incertezza che potrebbe anche portare al sacrificio di un big la prossima estate all’altare dei conti. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio per Belotti: l’erede di Lukaku

L’Inter non vorrebbe assolutamente privarsi di Lukaku ma non è neanche da escludere del tutto che con la giusta offerta alla fine il sacrificato di lusso sia proprio il bomber belga. In caso di addio del numero 9 di Conte ecco che la dirigenza meneghina potrebbe anche fare un pensierino per Andrea Belotti del Torino.

Marotta e soci metterebbero sul piatto 28 milioni di euro più il cartellino di Matias Vecino, valutato sui 10 milioni, e che ora ha detto no al trasferimento in granata ma che a giugno potrebbe aprire. Il Torino disposto a cedere il proprio bomber ma vuole almeno sui 38-40 milioni cash più l’uruguaiano. Ci sarebbe poi da limare la distanza ma si potrebbe arrivare ad un accordo.