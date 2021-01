Boniek: ”Lo scambio Dzeko-Sanchez non ha senso, non capisco la Roma”

Boniek: ”Lo scambio Dzeko-Sanchez non ha senso, non capisco la Roma”

A Centrosuonosport, l’ex Roma Boniek ha espresso tutte le proprie perplessità in merito all’affare: “Sono molto meravigliato per questa possibilità, non credevo che la Roma potesse accettare realmente una condizione simile. Ci sono tanti giocatori offensivi di movimento e non una prima punta che possa sostituirlo, non capisco il senso di questo scambio” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma