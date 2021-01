DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Benevento | La cronaca in tempo reale

La ventesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Benevento allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Benevento nel quarto e ultimo anticipo della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Reduci dal derby vinto in Coppa Italia col Milan, i nerazzurri di Conte vanno a caccia di un successo anche in campionato per cancellare il mezzo passo falso contro l’Udinese. Ma i giallorossi di Filippo Inzaghi vogliono continua a sorprendere e sognano il colpaccio in trasferta per vendicare il pesante 5-2 dell’andata. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.