Balzaretti: “Lautaro e Lukaku non erano una coppia così preventivabile un anno e mezzo fa”

Inter, l’ex terzino Federico Balzaretti ha voluto dare la sua opinione sulla coppa d’attaccanti della squadra di Antonio Conte Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’ex giocatore ha elogiato i due calciatori per l’ottima intesa che hanno trovato nonostante caratteristiche simili

INTER BALZARETTI SULLA LULA/ L‘Inter batte 4-0 il Benevento e i suoi due attaccanti tornano a segnare insieme: Lukaku doppietta e rete di Lautaro. Martedì contro la Juventus la coppia sarà divisa visto che il belga dovrà scontare il turno di squalifica e quindi sarà probabilmente Sanchez, ad affiancare l’argentino. Sulla coppia offensiva della squadra di Antonio Conte, anche l’ex difensore Federico Balzaretti ha voluto elogiare l’ottima intesa dei due calciatori nerazzurri, come aveva fatto il suo collega e opinionista a Dazn Giampaolo Pazzini. Queste le sue dichiarazioni tramite la piattaforma di streaming: “Come coppia d’attacco non sono così complementari, perché entrambi potrebbero fare prima punta quindi hanno trovato un legame tecnico così forte anche grazie all’allenatore. A Conte va riconosciuto il fatto che migliora tantissimo i propri attaccanti, li fa lavorare insieme e di reparto. Lautaro e Lukaku non erano una coppia così preventivabile un anno e mezzo fa, ci chiedevamo come li avrebbe fatti giocare e se avrebbero funzionato. Con i numeri che hanno fatto va dato atto al grande lavoro fatto da Antonio Conte“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Bisogna anche notare che, come disse lo stesso Lukaku, il calciatore belga cercò subito di legare con l’attaccante argentino sin dai primi giorni che approdò ad Appiano Gentile, poi se hai un allenatore come Antonio Conte che spesso, come dice un vecchio proverbio, riesca a cavare sangue anche dalle rape..