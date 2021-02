Inter: Schiattarella ha parlato della sconfitta del Benevento con i nerazzurri spiegando anche i motivi di tanta difficoltà. I dettagli

Pasquale Schiattarella, intervistato da ‘OttoChannel’, ha provato a spiegare i motivi della sconfitta rimediata dal Benevento contro l’Inter (4-0) con i ‘Sanniti’ che non sono riusciti nemmeno una volta a tirare in porta. Ecco le sue parole:

“Il mio ritorno? Bello, ma ho bisogno di allenarmi ancora di più per ritrovare la condizione, ma sono a disposizione. Peccato per questa sconfitta, ma conoscevamo la forza dell’Inter. Ci rifaremo subito, conosco la mentalità di questo gruppo e da martedì inizierà il nostro girone di ritorno. I nerazzurri sono una delle squadre più forti di questo campionato, forse è stata l’unica a metterci seriamente in difficoltà. Tra andata e ritorno non c’è stata partita, l’autorete pesa relativamente perché ci hanno creato problemi dall’inizio alla fine. Dobbiamo ritrovare cattiveria e compattezza”.