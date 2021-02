Mancini: ”L’Inter ha tutto per vincere lo scudetto”

A ‘Tiki-taka’, Mancini crede che lo scudetto possa andare all’Inter: ”La vedo molto bene, credo che quest’anno sia quello giusto per poter vincere qualcosa. Lo scudetto? Ha tutte le carte in regola per poterlo vincere. E’ una squadra forte, anche se ci sono diverse squadre in corsa può fare benissimo e arrivare sino in fondo”.

