Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Angel Di Maria, accostato nuovamente ai nerazzurri negli scorsi giorni. L’argentino è in scadenza col PSG

Accostato all’Inter, ma anche alla Juventus nei giorni scorsi, il futuro di Angel Di Maria sarà verosimilmente ancora al Paris Saint-Germain. Dopo la vittoria contro il Nimes in Ligue 1, il fantasista argentino in scadenza di contratto a giugno ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel: “Sono felice qui a Parigi, per questo il mio desiderio è prolungare l’accordo con il club“. In Francia si parla di una richiesta da parte dell’ex Real di un nuovo contratto biennale, a fronte di una proposta annuale. Trattative in corso, la forte sensazione è che si arriverà a un compromesso considerato che il quasi 33enne è punto di forza della squadra ora guidata da Pochettino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Messi al Paris Saint-Germain: l’ammissione di Di Maria

Nell’intervista post gara, Di Maria è poi uscito del tutto allo scoperto circa il possibile arrivo (a costo zero) a Parigi del suo connazionale Leo Messi: “Ci sono molte possibilità”, le parole del classe ’88 anch’egli nativo di Rosario.