Inter: Fabio Caressa si è espresso sui nerazzurri dopo la vittoria raggiunta dalla squadra di Conte contro la Fiorentina. Tutti i dettagli

Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Deejay’, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter di Antonio Conte dopo il successo raggiunto contro la Fiorentina ieri sera che fa balzare i nerazzurri provvisoriamente in testa alla classifica di Serie A in solitaria:

“La squadra si è dimostrata all’altezza anche se ho ancora qualche perplessità. Barella? Miglior centrocampista italiano per distacco. E ha anche dimezzato i gialli. Anche lì è maturato, prima era un po’ come Vidal e andava senza freni, anche ieri era molto attento perché diffidato. Difesa Inter? de Vrij ieri si è messo in tasca Vlahovic, Skriniar bene come al solito mentre Bastoni mi piace ma deve perdere un po’ di eccessiva sicurezza, a volte è troppo ottimista”.