Potrebbe arrivare dalla Francia la nuova soluzione per il centrocampo dell’Inter del futuro: spunta l’idea Bruno Guimaraes

L’Inter del futuro pensa anche a rinforzare il centrocampo che al momento ha trovato equilibrio soprattutto grazie all’exploit di Nicolò Barella che ben si è sposato con le qualità dei vari Brozovic e Vidal. Il rendimento del cileno non è però quello che ci si aspettava e non è da escludere che la prossima estate la compagine nerazzurra punti a potenziare proprio la mediana con un innesto giovane e di qualità. Nel mirino spunta in questo senso il talentuoso Bruno Guimaraes, brasiliano classe 1997 in forza al Lione, autentico punto fermo della compagine transalpina. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Guimaraes per il futuro: scambio e controproposta

Per provare ad arrivare a Guimaraes, la dirigenza dell’Inter potrebbe provare ad imbastire un maxi affare proponendo uno scambio con Matias Vecino e Andrea Pinamonti, entrambi fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Il Lione dal canto suo rilancerebbe chiedendo uno scambio con Marcelo Brozovic. Entrambi hanno valutazioni simili, sui 50 milioni di euro ma nel caso l’Inter difficilmente potrebbe accettare.