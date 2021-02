Dalla Spagna lanciano l’interesse dell’Inter, nello specifico di Antonio Conte per un centrocampista del Valencia. C’è anche la cifra con cui si può chiudere l’operazione

Nessuno può sapere oggi, del resto non lo sa nemmeno il diretto interessato, se Antonio Conte rimarrà o meno alla guida dell’Inter oltre questa stagione. Il contratto scade sì nel giugno 2022, ma la situazione economica complicata del club (il suo ingaggio tocca i 12 milioni…) e il probabile per non dire certo cambio di proprietà rendono tutto incerto in casa nerazzurra, compreso appunto il futuro del tecnico. In Spagna, invece, hanno certezze pressoché assolute circa la sua permanenza sulla panchina interista, tanto che già si sbilanciano sui possibili acquisti nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, Conte vuole Gudelj del Siviglia: ecco le cifre dell’affare

Il portale ‘fichajes.net’, per esempio, sostiene che Conte abbia già chiesto ai dirigenti l’acquisto di Nemanja Gudelj, ventinovenne serbo con passaporto olandese attualmente in forza al Siviglia, che lo scorso agosto sconfisse proprio l’Inter in finale di Europa League. La fonte ispanica aggiunge che si tratterebbe di un nuovo ‘combattente’ per l’allenatore nerazzurro, considerato che il classe ’91 è un calciatore di temperamento e grande forza fisica, capace di agire sia in mezzo al campo che al centro della difesa. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. Gli andalusi non vorrebbero privarsene, ma di fronte a una proposta da 15 milioni di euro potrebbero lasciarlo andare.