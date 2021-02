L’Inter deve guardarsi con grande attenzione anche dagli assalti delle big europee per i propri gioielli. Occhi inglesi su de Vrij

Nelle scorse settimane è iniziata la nuova era Tuchel al Chelsea con i ‘Blues’ che hanno dato il benservito a Frank Lampard per affidarsi in panchina alle direttive dell’ex Borussia Dortmund e PSG. Il tecnico tedesco sta entrando pian piano nei meccanismi della società londinese che la prossima estate potrebbe mettergli a disposizione una campagna acquisti ritagliata su misura per lui. Nello specifico Tuchel vorrebbe un nuovo difensore centrale e avrebbe messo gli occhi in casa Inter. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Chelsea all’attacco per de Vrij: la proposta

Il Chelsea va dunque alla ricerca di un top player per potenziare la retroguardia e dal canto suo lo stesso Tuchel stima molto il centrale dell’Inter, Stefan de Vrij. Per l’olandese potrebbe quindi arrivare un’offerta da 45 milioni di euro più il cartellino di Emerson Palmieri, terzino sinistro italo-brasiliano spesso cercato da Antonio Conte e nel mirino anche della Juventus.

De Vrij dal canto suo è arrivato in nerazzurro a parametro zero e l’Inter potrebbe anche pensarci in quanto metterebbe a referto una corposa plusvalenza.