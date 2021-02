Novità clamorose sull’ormai certa cessione dell’Inter da parte del gruppo Suning capitanato da Jindong Zhang. Bc Partners torna all’assalto con un’offerta importante

Come ha evidenziato il ‘Financial Times’, all’Inter serve urgentemente liquidità. Parliamo di qualcosa vicino ai 170 milioni di euro, cifra necessaria per estinguere entro il 31 marzo debiti scaduti verso società (di mezzo c’è anche la prima rata di Hakimi) e dipendenti. Pena, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, l’esclusione dalle Coppe europee. In soccorso al club nerazzurro arriva Bc Partners, da mesi ormai in trattative con Suning per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della società. Le discussioni sembravano arenatesi, invece negli ultimi giorni il fondo di stampo londinese è tornato alla carica.

Cessione Inter, Bc Partners offre quasi 1 miliardo

Stando a ‘Tuttosport’ Bc Partners ha effettuato una nuova offensiva per prendersi l’Inter mettendo sul piatto la bellezza di 800 milioni di euro o giù di lì. Inoltre il fondo sarebbe disposto a iniettare subito quei 170 milioni di euro necessari per risolvere nell’immediato le pendenze verso altri club e dipendenti. In sostanza Bc Partners investirebbe una cifra prossima al miliardo di euro. Questo miliardo di euro, la famiglia Zhang lo vorrebbe invece per il pacchetto di maggioranza, escludendo quindi i quasi duecento ‘di urgenza’, ma il tempo stringe, il 31 marzo è vicino… Dovrà comunque pronunciarsi il Cda di Suning. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

In corsa per l’Inter rimangono naturalmente altri fondi, dagli svedesi di Eqt agli americani di Arctos. ‘La Gazzetta dello Sport’ segnala pure Bain Capital, fondo di private equity statunitense che avrebbe offerto 3 miliardi di euro per una quota della Serie A.