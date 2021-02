Non sarà in nerazzurro il futuro di Rui Silva in scadenza di contratto a giugno col Granada. Ha già raggiunto un accordo, con tanto di firma, con un altro club

Non sarà Rui Silva l’erede di Samir Handanovic. Stamane era circolata la notizia secondo cui l’Inter aveva compiuto dei passi in avanti per il portiere portoghese, che non rinnoverà il contratto col Granada in scadenza a giugno. Informazioni raccolte da Interlive.it in ambienti vicini al calciatore confermano quanto in parte circolato già in Spagna, ovvero che il 27enne portoghese ha già trovato l’accordo con un altro club. Di più, perché a quanto ci risulta c’è già stata la firma sul contratto che a partire del prossimo anno lo legherà al Betis. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Niente Rui Silva, quindi, per l’Inter, che comunque per il post Handanovic aveva e ha sempre in cima alla lista dei desideri l’argentino dell’Udinese Juan Musso, compagno di Lautaro al Racing.