Inter: arrivano nuove notizie sulle condizioni fisiche di Arturo Vidal dopo la botta presa dal centrocampista nel match contro la Fiorentina

Le condizioni di Arturo Vidal preoccupano meno rispetto a qualche giorno fa. Dopo la botta rimediata dal calciatore cileno durante la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, c’era preoccupazione all’interno del club per le sue condizioni, soprattutto in vista del match di campionato tra Inter e Lazio (anche perché in Coppa Italia il giocatore nerazzurro è squalificato). Ma lo staff nerazzurro è positivo riguardo alla faccenda.

Gli esami effettuati sabato, infatti, hanno escluso lesioni. Già a partire da mercoledì, l’ex giocatore del Barcellona dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per essere così a completa disposizione della squadra. Ad ogni modo, comunque, Antonio Conte potrebbe farlo anche riposare in vista della super sfida contro il Milan in campionato dato che Barella e Brozovic sono in grandissima forma. Ad ogni modo, il tecnico leccese, di motivi per sorridere ne ha eccome.