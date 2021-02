Calciomercato Inter: dalla cessione di Politano all’acquisto di Darmian. Il giocatore del Napoli saluta, l’esterno destro nerazzurro ringrazia

Mentre i nerazzurri sono con la testa già al match di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, alcune trattative sono state completate. Dopo Candreva, infatti, anche Politano saluterà i nerazzurri a titolo definitivo. Dagli affari con Napoli e Sampdoria, la ‘Beneamata’ ricaverà una plusvalenza che si aggira attorno ai 5 milioni di euro come spiegato da ‘Calcio e Finanza’. Il giocatore partenopeo, comunque, si trasferirà in azzurro a titolo definitivo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

dopo il doppio prestito valido per il 2019/20 e il 2020/21, è scattato l’obbligo di riscatto per il club campano grazie alla presenza in campionato accumulata contro il Genoa dal giocatore (l’accordo lo prevedeva dopo la prima presenza o al primo punto conquistato dagli azzurri a partire dal 1° febbraio 2021). Per Darmian, invece, affare da 2,5 milioni. Una sola stagione di prestito dal Parma all’Inter per lui che verrà riscattato grazie alla vittoria raggiunta dai nerazzurri in campionato contro la Fiorentina (0-2). Al primo punto conquistato dal ‘Biscione’ dopo il 1° febbraio, infatti, sarebbe scattato l’obbligo per l’ex giocatore del Manchester United.

Lukaku e Darmian (getty Images)