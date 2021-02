Il futuro di Antonio Conte sembra meno legato a quello dell’Inter dopo l’eliminazione di ieri. Spunta uno scenario clamoroso con Barella protagonista

Serata da dimenticare quella di ieri per l’Inter di Antonio Conte che non è andata oltre lo 0-0 in casa della Juventus lasciando così l’accesso alla finale ai bianconeri di Andrea Pirlo, vittoriosi per il successo dell’andata firmato da Ronaldo. Una gara quella di ieri che ha lasciato strascichi importanti per quanto riguarda lo stesso tecnico nerazzurro protagonista di un battibecco a distanza con Andrea Agnelli. Conte inoltre è finito anche sul banco degli imputati da parte dei tifosi dell’Inter che a questo punto si aspettano la vittoria dello scudetto. La compagine meneghina è infatti fuori da ogni competizione e ha a disposizione solamente il campionato per portare a casa un titolo importante. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, indiscrezione clamorosa | Dybala-Icardi scambio (quasi) riuscito

Calciomercato Inter, Conte in bilico: idea con Barella a Londra

Alla luce dell’eliminazione di ieri e dello scetticismo generale nei suoi confronti, Conte è in bilico per il prossimo anno. La famiglia, in caso di addio all’Inter, vorrebbe tornare in Inghilterra e nello specifico a Londra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘regia’ di Raiola | Beffa alla Juventus

Con un’eventuale separazione occhio al Tottenham, dove Mourinho può rischiare l’esonero se non porta la squadra alla qualificazione per la prossima Champions League. Conte agli ‘Spurs’, qualora dovesse davvero approdare a Londra, chiederebbe acquisto di Nicolò Barella, suo pupillo all’Inter. Il Tottenham potrebbe offrire sui 42 milioni di euro cash più una contropartita tecnica che potrebbe magari essere l’ex Roma Erik Lamela, valutato sui 15 milioni di euro e già in passato accostato alla società meneghina. L’Inter comunque difficilmente si priverà di Barella.