Brian Brobbey sempre più vicino all’addio all’Ajax al termine di questa stagione. Il ragazzo piace a diversi club e l’Inter sarebbe pronta a lanciare l’assalto

L’Inter sonda anche il mercato dei giovani in vista della prossima estate. Tra i talenti low cost più interessanti c’è Brian Brobbey, calciatore olandese di origini ghanesi che a fine stagione dovrebbe salutare l’Ajax. Il direttore sportivo dei Lancieri, Overmars aveva infatti ammesso ai canali ufficiali del club: “Pensiamo che sia un peccato che se ne vada, abbiamo fatto di tutto per tenerlo più a lungo all’Ajax. Ha scelto di giocare a calcio altrove dopo l’estate. È difficile per me accettare, ma è una sua decisione”. Una scelta forte quella di Brobbey che dovrà quindi attendere una nuova destinazione per poter proseguire il proprio percorso di crescita. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte sorride | Arturo Vidal ci sarà con la Lazio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, passi avanti per erede Handanovic | Colpo a zero

Calciomercato Inter, stellina a costo zero: idea Brobbey

Addio dunque a costo zero per Brobbey che è assistito dal potente procuratore, Mino Raiola, il quale potrebbe offrirlo anche all’Inter per la prossima stagione. Il classe 2002 può certamente rappresentare una ghiotta opportunità per la società nerazzurra pronta a sfidare un’agguerrita concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Dalla Spagna: Lukaku al Real, in Serie A il sostituto

I nerazzurri qualora dovesse affondare il colpo andrebbero a beffare squadre del calibro del Lipsia e soprattutto della Juventus, che si erano interessate al talentuoso Brobbey.