Inter: Massimo Moratti ha parlato della polemica tra Gianni Agnelli e Antonio Conte. L’ex presidente nerazzurro ha parlato anche di Suning

Massimo Moratti, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha dato la sua opinione sullo scontro tra il presidente della Juventus Gianni Agnelli e l’allenatore dell’Inter Antonio Conte. L’ex presidente nerazzurro ha speso due parole anche per Suning:

LEGGI ANCHE>>> Inter, vittoria e clean sheet | Contro la Lazio Conte vuole un record

LEGGI ANCHE>>> Inter, vale 80 milioni di euro | Decisione presa: sarà il prossimo capitano

“Conte-Agnelli? Vecchia ruggine che è saltata fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus. Io al posto di Suning? No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.