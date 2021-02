Inter: la leggenda dei nerazzurri Luis Suarez ha parlato della squadra nerazzurra soffermandosi sul derby di Milano ormai alle porte

Ai microfoni di ‘TuttomercatoWeb’, l’ex calciatore dell’Inter Luis Suarez ha parlato dei vari argomenti riguardanti i nerazzurri: dal match di ieri sera vinto contro la Lazio fino a Lukaku-Lautaro e il derby di Milano. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

“Contro la Lazio bella partita, il risultato è eccellente e ha permesso l’Inter di andare in testa in modo da affrontare il derby in condizione ottimale. Se vince la prossima contro il Milan, credo che i nerazzurri possano essere i favoriti per lo scudetto. Brozovic ha giocato molto bene con la Lazio ed è un giocatore molto importante. Sarà un bel duello con Calhanoglu che è forte al di là della gara non positiva con lo Spezia. Lukaku e Lautaro? Avere due come loro che ti fanno gol con continuità è un bel vantaggio. O segna l’uno o l’altro”.