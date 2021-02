Le ultime indiscrezioni di calciomercato si concentrano su Juan Musso, il preferito dall’Inter per il dopo Handanovic. Il portiere argentino sembra destinato a un altro club di Serie A

Calciomercato Inter, Musso verso la Roma: accordo con l’Udinese

Come vi abbiamo detto non sarà Rui Silva l’erede di Samir Handanovic. Questo perché il portiere portoghese in forza al Granada e in scadenza di contratto a giugno ha già firmato con il Betis. Comunque per la successione del portiere sloveno, nonché capitano dell’Inter, si sono fatti principalmente sempre altri nomi: su tutti quello di Juan Musso, argentino in forza all’Udinese. Anche a noi di Interlive.it risulta essere il preferito della dirigenza nerazzurra, tuttavia le ultime indiscrezioni di calciomercato sostengono che il suo futuro non sarà a Milano, bensì nella Capitale.

Secondo ‘Sportitalia’ Juan Musso viaggia spedito direzione Roma, sponda giallorossa. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. A quanto pare il club del texano Friedkin e quello targato famiglia Pozzo hanno raggiunto un accordo di massima per il cartellino del 26enne nativo di San Nicolas proprio dopo il match dell’Olimpico che ha visto vincere con un netto 3-0 la squadra di Paulo Fonseca, match in cui Musso non ha fornito una prestazione all’altezza del suo standard.