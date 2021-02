Calciomercato Inter: uno scenario davvero clamoroso potrebbe avvenire nei prossimi mesi a causa dell’ex tecnico nerazzurro José Mourinho

L’Inter torna a guidare la testa della classifica in Serie A con il successo arrivato contro la Lazio di Inzaghi. Grande prova dei nerazzurri che grazie ad un match più che convincente conquistano il terzo successo di fila. Qualche nuvola nera sembra però aggirarsi verso Appiano Gentile. Antonio Conte, secondo alcune clamorose indiscrezioni, potrebbe lasciare presto la ‘Beneamata’ per tornare ad allenare in Inghilterra. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

L’allenatore nerazzurro prenderebbe il posto di José Mourinho al Tottenham. Il presidente degli ‘Spurs’ Daniel Levy non accetterebbe un’altra stagione fuori dalla zona Champions League. Proprio per questo, il tecnico leccese può essere l’uomo della rinascita della squadra di Londra nonostante abbia un contratto da 12 milioni annui che lo lega all’Inter (almeno) fino al 2022. Tanto conterà la volontà di Conte e della sua famiglia a cui piacerebbe tornare in Gran Bretagna dove sono stati molto bene ai tempi del Chelsea. Per ora è solo un’ ipotesi. Ma lo sappiamo, il mercato è strano…