Inter: Paolo Bonolis ha parlato del derby di Milano spiegando che secondo lui sarà meno fondamentale del previsto. Scopriamo tutti i dettagli

Ai microfoni di ‘Telelombardia’, Paolo Bonolis ha parlato del derby di campionato tra Milan e Inter in programma domenica pomeriggio alle ore 15. Il noto conduttore televisivo ha spiegato:

“Derby determinante? Troppo presto per esserlo. L’unica cosa è psicologica, se ti senti superiore e riesci a ottenere questa sensazione di superiorità, allora te la porti per il resto del campionato. A livello di punteggio puoi andare a +4, restare a +1 o tornare a -2, a questo punto della stagione cambia poco. Poi ci sono la Juventus, la Roma e non solo ancora in gioco”.