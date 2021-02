Inter: si accende il derby tra i nerazzurri e il Milan ancora prima del fischio d’inizio di domenica pomeriggio. Scopriamo tutti i dettagli

Mancano soltanto 3 giorni al derby di campionato tra Milan e Inter che in questa stagione può significare veramente tanto per lo scudetto. Purtroppo il match verrà disputato a porte chiuse, senza che i tifosi possano partecipare ad una sfida a dir poco avvincente come questa. Ad ogni modo i tifosi di rossoneri e nerazzurri proveranno comunque a stare vicino alle proprie squadre.

Mentre la Curva Sud del ‘Diavolo’ si ritroverà alle 12.30 di domenica con bandiere, sciarpe e magliette per salutare la squadra, non farà di meno la curva della ‘Beneamata’ che alle 10.30 si presenterà al Castello Sforzesco per salutare la squadra. Lo stadio ‘San Siro’ sarà vuoto, ma l’atmosfera non mancherà di certo.