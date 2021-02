Calciomercato Inter: possibile l’addio definitivo di Joao Mario con i nerazzurri che potrebbero dettare le condizioni a proprio vantaggio

Poco più di 48 ore al derby di Milano di campionato a dir poco decisivo, ma gli occhi dell’Inter sono anche sul mercato. In uscita, infatti, alcuni giocatori potrebbero lasciare definitivamente i nerazzurri grazie a prestazioni di buon livello che stanno fornendo in questa stagione: uno di questi, è Joao Mario in forze allo Sporting Lisbona.

Calciomercato Inter, riscatto Joao Mario: ipotesi scambio con Mendes

Joao Mario, allo Sporting Lisbona, sta facendo veramente una buona stagione tanto che potrebbe essere riscattato dal club portoghese che è largamente primo in classifica con 10 punti di vantaggio sul Porto (2°). La società iberica ne sta valutando l’acquisto a titolo definitivo. Il suo contratto, che scade nel 2022, è però troppo alto per il club – guadagna 3 milioni di euro più bonus – ma le parti insieme potrebbero trovare una soluzione. La cessione rimane complicata considerata anche la valutazione dell’Inter (13 milioni). Proprio per questo motivo, i nerazzurri potrebbero offrirlo come contropartita per arrivare al talentuosissimo Nuno Mendes.

Il terzino mancino classe 2002 piace a tantissimi club europei tra cui Juventus e Milan e ha una clausola sul suo contratto che ammonta a ben 70 milioni. L’Inter potrebbe proporre uno scambio di prestiti fra portoghesi, con il gioiello diciottenne che approderebbe al ‘Biscione’ per un paio d’anni in diritto di riscatto, il quale diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni (approdo della ‘Beneamata’ in Champions League o raggiungimento di determinate presenze). La cifra si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. I rapporti con lo Sporting Lisbona sono buoni, ma quello che potrebbe rendere questa trattativa complicata è la tanta concorrenza che c’è per il calciatore portoghese.