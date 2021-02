Calciomercato Inter: il Tottenham potrebbe tornare seriamente all’attacco per riportare Christian Eriksen a Londra. Tutti i dettagli

Finalmente Christian Eriksen sta trovando il suo spazio nell’Inter di Antonio Conte. Dopo una stagione complicata, in cui il danese è stato continuamente relegato in panchina dal tecnico leccese, adesso le cose sembrano essere cambiate. Il fantasista ex Ajax anche nel derby tra Milan e nerazzurri dovrebbe essere titolare nella formazione scelta dall’ex allenatore del Chelsea, a discapito di Arturo Vidal. Il Nazionale danese, comunque, sembra tornato nel mirino del Tottenham: la chiave è l’esonero di José Mourinho.

Calciomercato, scambio Sissoko-Eriksen (ma l’Inter preferisce Moura)

José Mourinho lascia, Brendan Rodgers arriva. Balla la panchina del tecnico portoghese che agli ‘Spurs’ non sta ottenendo i risultati che vorrebbe. Al suo posto potrebbe arrivare il tecnico del Leicester che, al contrario, con i ‘Foxes’ sta lottando per le primissime posizioni in Premier League. Il tecnico scozzese, in caso di arrivo a Londra, potrebbe chiedere alla dirigenza di far tornare ‘a casa’ Christian Eriksen (lui lo voleva già al Leicester a gennaio).

Il Tottenham potrebbe offrire in scambio Sissoko. L’Inter, però, preferirebbe l’approdo di Lucas Moura, che i nerazzurri trattarono a lungo quando era ancora un giocatore della squadra brasiliana del San Paolo. entrambi, comunque, sono valutati 30 milioni di euro circa.