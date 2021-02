Ha giocato un grande derby meritandosi gli elogi di Antonio Conte a fine gara. In campo dall’inizio nelle ultime quattro giornate, ormai è lui il titolare della fascia

Non solo Eriksen, si è preso l’Inter anche Ivan Perisic. Il croato ha giocato un super derby, dimostrando di aver finalmente preso possesso del ruolo (non semplice) di tornante nel 3-5-2. In campo dall’inizio nelle ultime quattro giornate di campionato, ormai il classe ’89 va considerato a tutti gli effetti il titolare della corsia mancina: “L’anno scorso non aveva la stessa voglia di mettersi a disposizione come quinto – ha spiegato ieri Conte dopo la stracittadina – Quest’anno, invece, lo ha fatto. Oggi ha disputato una bella partita, Ivan ha delle potenzialità incredibili, a volte dovrebbe credere di più in se stesso”.

Calciomercato Inter, svolta Perisic: ora il club può ragionare sul rinnovo

Per Perisic si tratta di una vera e propria svolta, tanto che adesso il club di viale della Liberazione potrebbe prendere in considerazione l’idea di rinnovare anche il suo contratto che attualmente scade fra poco più di un anno, nel giugno 2022. Il rinnovo permetterebbe anche di ridurre il suo ‘costo’ nel deficitario bilancio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. L’Inter potrebbe proporgli un prolungamento fino al giugno 2023, con ‘spalmatura’ del suo stipendio di circa 5,5 milioni di euro bonus inclusi.