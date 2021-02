Piccinini: ”Inter straordinaria, Conte agevolato dall’eliminazione Champions”

Piccinini: ”Inter straordinaria, Conte agevolato dall’eliminazione Champions”

A ‘Sky’, Piccinini ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby: “L’Inter ha stravinto il derby mettendo in campo quella qualità che all’inizio dell’anno non si vedeva. Conte è riuscito a trovare la quadratura tattica mostrando identità ed organizzazione. Lautaro sta vivendo un periodo straordinario, la squadra è in fiducia e non ha subito nessun contraccolpo psicologico dall’eliminazione dalle coppe. Senza l’impegno europeo, il gioco dell’Inter si è sviluppato ancora meglio rispetto al passato e l’intesa tra i due attaccanti è notevolmente cresciuta, così come la difesa: Handanovic sta rispondendo da campione alle critiche di alcune settimane fa” ha concluso.

